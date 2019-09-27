«Я приехала в свой второй родной город»: Ольга Бузова раскрыла душу во время интервью

Кумир российской молодежи Ольга Бузова дала концерт во Владивостоке. После выступления певица встретилась с корреспондентом «Вестей: Приморье» и дала эксклюзивное интервью.

Полную версию беседы, в которой Ольга буквально раскрыла душу, смотрите на каналах Россия24 и Восток24, а также на сайте vestiprim.ru.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что концерт Бузовой пришлось переносить на площадку бóльшего размера — всем желающим попасть на концерт просто не хватило билетов.

Также напомним, что это второй концерт кумира миллионов россиян в столице ДВФО.

В своем инстаграм после концерта Ольга выложила видео фанатов, поющих ее песню, и написала: "Владивосток 2019 ❤️ У меня нет слов... спасибо ❤️❤️❤️ Ваша Оля 👸🏻"

Приморский инстаграм также взорвался от публикаций с кадрами и видео с концерта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]