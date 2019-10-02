Двух девушек из Приморья бросили в подвал аэропорта Сеула

Об этом в WhatsApp "Вестей:Приморье" сообщила встревоженная жительница Артема. По ее словам, 1 октября ее 18-летняя дочь и сестра, которой 21 год, вылетели в Сеул и уже более суток томятся в подвале аэропорта столицы Кореи.

По словам нашей подписчицы, девушки направлялись в гости к ее давней подруге, которая замужем за корейцем и уже более 20 лет живет в Корее. У россиянок были в наличии обратные билеты, утверждает женщина. Тем не менее, при прохождении паспортного контроля девушки были задержаны и отправлены в подвальное помещение аэропорта, где содержатся лица, к которым появились вопросы у миграционных властей Кореи.

Как утверждает наш автор, ее дочь и сестру не кормили более суток, миграционные власти игнорируют все обращения подруги и ее мужа, гражданина республики Корея, а в посольстве РФ в Сеуле никто не берет телефонную трубку. Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью в средства массовой информации.

Ранее "Вести:Приморье" неоднократно сообщали о задержаниях россиян, в том числе и приморцев, при пересечении границы республики Корея. В подавляющем числе случаев миграционные власти Кореи отказывают россиянам во въезде со стандартной формулировкой: "несоответствие заявленной и реальной целей приезда в Южную Корею".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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