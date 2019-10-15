Российские девушки возмущены тем, что их не пустили в Южную Корею. Видеорепортаж Александры Мостовой
Возвращение на родину. Российские туристки, которых не пустили в Сеул, прилетели во Владивосток. В южнокорейском аэропорту Инчхон одна из девушек провела трое суток. Почему многих туристов так часто задерживают на въезде? В ситуации разбиралась Александра Мостовая, которая накануне лично встретила героиню этого сюжета в аэропорту Владивостока.
- Ей поставили депорт, видимо, посмотрите - на 5 лет запрещён въезд в Корею. Главное — за что?
Они обнимаются, еле сдерживая слёзы. Радости нет предела. Надежда и Анастасия познакомились в аэропорту Сеула, когда обеих не пустили в страну миграционные службы. Только Наде удалось вернуться во Владивосток быстрее, в отличие от подруги по несчастью. Настя в зале ожидания южнокорейского аэропорта — так называемом подвале - провела трое суток. Это видео девушка сняла на мобильный телефон.
- "Рамен" здесь стоит три доллара, кофе — один доллар, здесь нас не только удерживают, но и последние деньги забирают.
Сама Анастасия в Сеул прилетела из Улан-Удэ, но денег на обратный билет не хватило. Подруга Надежда, которая не смогла оставить в беде уже практически родного человека, помогла. И Настя вернулась… только во Владивосток.
Анастасия Карбаинова и Надежда Карпова, туристы: «Наконец-то я свободна. Ура! Там совершенно по-другому, тебе никто не помогает, они не помогают улететь.
- Сколько вы потратили денег?
- 25 000 - просто за штрафы, чтобы её выпустили оттуда».
Настя — парикмахер, а Надя — менеджер магазина. По словам девушек, они хотели отдохнуть в Сеуле, как туристы. Увы, не вышло. Строгие пограничники не поверили.
Надежда Карпова, турист: «Они сказали — все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы - турист».
Доказать, что она - турист, у Надежды не получилось. Обратный билет во Владивосток не помог. Девушку спросили о достопримечательностях города. А в ответ…
Надежда Карпова, турист: «Как я вам расскажу на вашем языке, если я говорю даже не знаю города. У меня есть определённый маршрут, по которому я собираюсь посещать ваш город».
Анастасия Карбаинова, турист: «Не объяснили причину, задают вопросы такие, на которые вообще нельзя ответить. Допустим, назвать все ветки метро, расскажи мне полностью путь, как можно добраться с того города до того города. Ты то есть эти города не знаешь, но должен».
Александра Мостовая, корреспондент: «Наших туристов не пускают в Сеул уже не в первый раз, например, в июле во въезде в страну отказали сразу 16 россиянам. Южнокорейские власти заподозрили их в попытке нелегально устроиться на работу».
В посольство России в Республике Корея россияне обращаются часто. Но насколько быстро люди вернутся домой, зависит от авиакомпаний, услугами которых они воспользовались. Так нам ответили сотрудники консульского отдела:
«Мы можем помочь консультацией, например, человек едет в гости к южнокорейцам, есть кто-то из граждан Южной Кореи, кто может за них поручиться. Правила во всех странах стандартные на въезд — обратный билет, достаточное количество средств, чтобы они могли предъявить счёт и плюс ещё в Корее будут спрашивать про маршрут поездки, куда они едут, чтобы они могли рассказать о Корее, то есть если вы едите в страну как турист, чтобы вы сначала о стране хоть что-то почитали».
А пока Надежда и Анастасия, которых так сблизила общая проблема, планируют отдохнуть в России. Но из этой ситуации сделали свои выводы:
- Что не нужно ездить в Корею, и вообще прорываться, пытаться.
- Нельзя — депорт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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