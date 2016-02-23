Остановили на таможне по надуманной причине, а потом на несколько суток закрыли в подвале. Ни еды, ни кровати. Прямо скажем — не самое удачное путешествие россиянок в Южную Корею. Хотели погулять по туристическим местам, но попали в суровые руки местных пограничников. К туристкам отнеслись с неприкрытым недоверием. И вместо того, чтобы проявить гостеприимство, отправили их на долгую проверку.

Причина сомнений кажется абсурдной. Девушек заподозрили в том, что в Корею они прилетели вовсе не гулять, а работать. Причем, в весьма специфической сфере. Все обвинения туристки считают надуманными, однако никакие аргументы на сотрудников аэропорта не действовали. Да и выбраться из подвального помещения оказалось не просто.

Более того, стало понятно, что такая история для Кореи — не редкость. Прямо сейчас в аэропорту ждут своей участи еще несколько человек. Им грозит штраф, депортация, и возможно запрет въезда в страну.

Менеджер Надежда из Владивостока и парикмахер Анастасия из Улан-Удэ, может быть, никогда и не познакомились бы, не окажись они в одной лодке, а точнее, в одном аэропорту – Инчхон — это главная воздушная гавань Сеула. Они прилетели в Корею как руссо туристо, но пограничники усомнились в их облико морале.

"Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы — турист", — рассказала Надежда Карпова.

Надежде, можно сказать, повезло. Хоть ее в город так и не выпустили, но хотя бы не посадили в подвал – так называется небольшое помещение, куда пограничники отправляют подозрительных путешественников. А вот Анастасии в компании таких же несостоявшихся туристов пришлось три дня наслаждаться растворимым кофе и невкусной лапшой, причем за собственный счет.

"Кофе — один доллар. Здесь не только нас держат, но еще и последние деньги отбирают", — сообщила она.

Все это время корейские пограничники требовали ответить на вопросы, с которыми обычный турист вряд ли может справиться.

"Допустим, назвать все ветки метро, рассказать полностью путь, как можно добраться с того города до того города. Ты эти города не знаешь, но должен", — говорит Анастасия Карбаинова.

Не помогли Анастасии и обратные билеты домой. Говорит, что домой разрешили вернуться только после того, как пришлось заплатить 25 тысяч рублей штрафов.

"На мой взгляд, это, естественно, нарушение, потому что по нашим соглашениям международным на протяжении 60 дней не нужно визы. В этой связи я планирую направить обращение в посольство Южной Кореи с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и принять меры по недопущению таких противоправных действий", — заявил Иван Мельников, вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека.

Интересно, что как минимум для Анастасии Карбаиновой эта поездка в Корею была не первой. Вот ее анкета на популярном сайте знакомств, девушка пишет, что она находится в Сеуле. А в российской соцсети россиянка подписана на паблики, которые рассказывают о жизни и работе в Сеуле.

Попадались ли эти страницы на глаза корейским миграционным службам – неизвестно, но в любом случае, ничего противозаконного в таких вещах нет. Юристы отмечают: турист не может на 100% быть уверенным, что его пустят в иностранное государство, даже несмотря на наличие обратных билетов.

"Вы в данном случае можете минимизировать только риски в выдаче визы. Лучше взять с собой все возможные и необходимые документы, которые могли бы подтвердить цель вашего визита, что она не противоправна, что это именно туризм, что никаких других нет у вас целей", — пояснил Владислав Кочерин, управляющий партнер юридической компании.

"300 тысяч гостей из России побывали в Республике Корея в 2018-м, и это на 12% больше, чем годом ранее".

Об этом представители Национальной организации туризма азиатского государства не без гордости сообщили на мероприятии в Москве.

2020-й объявлен Годом взаимных обменов между Россией и Южной Кореей, ожидается, что число гостей с обеих сторон достигнет миллиона. Можно уверенно говорить, что Надежды и Анастасии в этом списке – не будет. Так и не пустив девушек в Сеул, пограничная служба Южной Кореи запретила путешественницам возвращаться в ближайшие 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваше отношение к этой истории - это беспредел. Презумпцию невиновности никто не отменял, корейцы ведут себя неправильно - девушки лукавят. Их "следы" в соцсетях говорят о том, что претензии имиграционных властей РК возникли не на пустом месте - каждая страна имеет право защищать себя от гостей с "мутными" планами, к этому нужно быть всегда готовым -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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