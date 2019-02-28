Девочку-инвалида не пустили в кафе торгового центра во Владивостоке
"Вести:Приморье" узнали подробности скандальной истории, которая произошла 1 октября в торгово-выставочном центре "Калина молл" во Владивостоке.
Здесь молодую маму с ее семилетней дочерью (на фото), страдающую ДЦП, не пустили за столик кафе "DAB Бургер". Первым об этом в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко. Как рассказал он "Вестям: Приморье", мама и дочь приехали из Партизанского района Приморья во Владивостока для прохождения курса реабилитации. Между процедурами мама захотела сводить ребенка в самый модный и современный торгово-выставочный центр Дальнего Востока. Однако, покушать в кафе им не удалось.
- "Мы приехали в Калину Молл во Владивостоке, зашли в кафе, но нам отказали в столике((((.Объяснили это тем, что коляска ребёнка будет мешать официантам обслуживать посетителей!!!! Вот как с этим бороться????Не могу принять такое отношение((((" - так описала в соцсетях свои злоключения мама ребенка.
"Вестям:Приморья" удалось связаться с семьей из Партизанского района, в настоящее время наша съемочная группа вместе с мамой и девочокй выехала в ТВЦ "Калина молл", где мы на месте попытаемся разобраться, что же на самом деле произошло в кафе "DAB Бургер".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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