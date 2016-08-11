Скандал в "DAB-бургерной": "ложечки нашлись, но осадочек остался"

Мама семилетней девочки инвалида , считает , что нарушили права её ребёнка. Женщина с дочкой, прежде чем отправиться на реабилитацию, хотели поужинать в бургерной «Даб» в здании торгового центра Калины Молл. Место выбрали у окна. Но сотрудники общепита , заявили, что коляска малышки мешает обслуживать посетителей заведения. Всегда ли прав клиент, разбиралась Марьяна Яцкевич.

Эта история случилась в одном из общепитов торгового центра «Калина Молл», во Владивостоке. Юлия с дочкой приехали на реабилитацию, девочка-колясочница, у нее дцп. Но прежде, они хотели поужинать в бургерной. Место выбрали у окна. Однако, сотрудники общепита, заявили, что коляска малышки мешает обслуживать других посетителей.

Юлия Мосина, мама девочки: "Я попросила позвать администратора, ну объяснила, что ребенок особенный , мы хотим именно у окна, да это наше желание. Но нам все равно отказали, предложили сесть в уголок, в темный угол на диван"

По словам Юлии в зале практически не было людей. Ряд столиков у окна, где хотели присесть мама с девочкой, вовсе пустовали. Но как утверждают сотрудники, коляска помешала бы официантам. Не нужно быть специалистом, чтобы понять места здесь недостаточно даже для обычных посетителей, что уж говорить про инвалидов.

Юлия Мосина, мама девочки: "Будет неудобно обслуживать официантам именно столик, потому что будет стоять коляска. Я уже поговорила о том, что я отодвину стул пододвину коляску вместо стула и ребенок сможет спокойно поместиться, покушать. Нам сказали, что ни в коем случае это делать нельзя, потому что официанту придется обходить с другой стороны и обслуживать людей и это будет им неудобно"

Создаётся впечатление, что бургерная с односторонним движением. В проходе не разойдутся и два человека. В погоне за наживой предприниматели часто жертвуют комфортом посетителей и нарушают нормы.

Роман Дяблов, руководитель отдела маркетинга бургерной-бара «DAB»: "Мы посмотрели запись с видеокамеры, Я не вижу некорректного поведения ,в зале большое количество столов и есть те столы которые, могут создавать неудобства для работы персонала. Мы всегда предлагаем другой стол, т.е к нам часто приходят посетители с коляской, с детками У нас есть детское меню. Поэтому я уверен, что ситуация была достаточно корректна."

Однако, общество инвалидов с этим не согласно!

Артем Моисеенко, депутат думы Владивостока,руководитель общества «Ковчег»: "Ну это же вообще в голове не укладывается, они должны были наоборот сказать , ребята, без проблем мы сейчас вам подвинем столик. Мы сейчас усадим вас возле окна , чтоб вам было комфортно"

Руководство все же признало обоснованность претензии и заверило, что разберутся в ситуации.

Руководство ТЦ «Калина Молл»: Проведем разбирательства, как эта ситуация возникла, в результате чего она возникла. Оставьте контакты. Ну и кроме того, та идея , которая была озвучена с мастер классами, встречами, предложениями относительно усовершенствования инфраструктуры , мы за , мы открыты.

Чтобы избежать конфликтов в дальнейшем, общество инвалидов предложило провести для сотрудников торгового центра ликбез по работе с маломобильными гражданами. Воспользуются ли такой возможностью владельцы скандального общепита вопрос? А вот слёзы маленькой девочки в коляске останутся на совести заведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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