Самую возрастную воровку Приморья задержали в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 25-летнего жителя Новошахтинска о краже имущества и документов. Причиненный ущерб составил свыше 16 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что потерпевший, совершая покупки в магазине на улице Лимичевской, заметил пропажу кошелька с документами и мобильного телефона, которые лежали в тележке с продуктами. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 74-летняя местная жительница, которая воспользовавшись отсутствием внимания мужчины, тайно похитила из тележки с продуктами кошелек и телефон.

Спустя несколько часов подозреваемая сама связалась с потерпевшим, чтобы вернуть похищенное, которое по ее словам, она нашла в магазине. Однако женщина вернула только документы и кошелек, а денежные средства, находившиеся в кошельке, она оставила себе в качестве вознаграждения.

Полицейские задержали подозреваемую. В отделе полиции женщина призналась в совершенной краже. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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