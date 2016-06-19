Самую возрастную воровку Приморья задержали в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 25-летнего жителя Новошахтинска о краже имущества и документов. Причиненный ущерб составил свыше 16 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что потерпевший, совершая покупки в магазине на улице Лимичевской, заметил пропажу кошелька с документами и мобильного телефона, которые лежали в тележке с продуктами. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 74-летняя местная жительница, которая воспользовавшись отсутствием внимания мужчины, тайно похитила из тележки с продуктами кошелек и телефон.
Спустя несколько часов подозреваемая сама связалась с потерпевшим, чтобы вернуть похищенное, которое по ее словам, она нашла в магазине. Однако женщина вернула только документы и кошелек, а денежные средства, находившиеся в кошельке, она оставила себе в качестве вознаграждения.
Полицейские задержали подозреваемую. В отделе полиции женщина призналась в совершенной краже. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Следственным отделом ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.07.2018 Полицейские задержали жительницу Уссурийска по подозрению в краже кошелька в магазине
-
05.03.2019 Уссурийская пенсионерка подозревается в краже телефона у цветочницы
-
23.12.2016 Полицейские раскрыли кражу кошелька из магазина в Уссурийске
-
21.01.2018 В Приморье горе-продавец украла из кассы ₽17400 и успела потратить 300 рублей
-
19.06.2016 Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже
-
01.08.2016 Неурочный разговор с подругой обошелся в 55 тыс.руб. покупательнице в Приморье
Добавить комментарий