Житель Владивостока отомстил своему работодателю за увольнение без выплаты зарплаты
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о том, что неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля марки "Дэу".
Два автомобиля сгорели на территории автобазы на улице Слуцкого в Первомайском районе Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье", неизвестный облил автомобили горючей жидкостью и поджег их. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 32-летний ранее судимый житель Владивостока. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, в отделе полиции мужчина пояснил, что совершил злодеяние на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Также мужчина сознался еще в одном поджоге, совершенном им в Первореченском районе по аналогичной причине. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 9 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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