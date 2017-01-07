Разборки соседей: поджигателя внедорожника задержала полиция

Жителя Владивостока, который поджег чужой внедорожник, задержала полиция, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о поджоге его автомобиля марки Suzuki Jimny. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что на придомовой территории на улице Татарской, неизвестное лицо осуществило поджог автомобиля, сбросив из окна жилого дома на него горящий тканный свёрток. В результате сгорела передняя часть внедорожника. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний ранее судимый сосед заявителя.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил поджог на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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