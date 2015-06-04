Двое несовершеннолетних сожгли элитный автомобиль в Приморье
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного во дворе дома №12 на проспекте Горького.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили 37-летнюю владелицу автомобиля, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Изучены записи с камер видеонаблюдения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в ночное время злоумышленники осуществили поджог автомобиля Lexus RX350, облив воспламеняющейся жидкостью область лобового стекла, после чего машина загорелась. В результате противоправных деяний сгорела передняя часть внедорожника. Потерпевшей причинен ущерб в размере 1 млн 450 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали двух 17-летних жителей Арсеньева.
В отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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