"Вести: Приморье. Интервью": В музее им. Арсеньева открывается выставка из собрания музеев Московского Кремля
"Вести: Приморье. Интервью": В музее им. Арсеньева открывается выставка из собрания музеев Московского Кремля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
20.03.2018 Уникальная выставка пройдет во Владивостоке
-
26.03.2018 Уникальные экспонаты из коллекции Музеев Московского Кремля представят приморцам
-
12.05.2014 «Ночь музеев» пройдет в Приморье 17 мая
-
27.03.2018 «Владивосток получил беспрецедентную порцию внимания» - Виктор Шалай на Радио России: Приморье (полная версия)
-
04.10.2019 Орден Победы и Крест Святого Апостола Андрея Первозванного впервые показали вне стен Кремля именно во Владивостоке
-
20.09.2018 Сокровища Московского Кремля представлены на выставке в Приморском государственном музее им. Арсеньва
Добавить комментарий