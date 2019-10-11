"Вести: Приморье. Новости культуры": открыт 87-й сезон в театре им. Горького, Фестиваль культур стран АТР, реликвии из музеев Московского Кремля
"Вести: Приморье. Новости культуры": открыт 87-й сезон в театре им. Горького, Фестиваль культур стран АТР, реликвии из музеев Московского Кремля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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