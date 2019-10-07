«Дорога домой»: во Владивостоке бездомным животным помогли обзавестись "семьей". Видеорепортаж Виктории Сатдаровой
«Дорога домой» — под таким девизом в минувшие выходные прошла первая в Приморье выставка беспородных собак. Каждый желающий мог познакомиться с питомцем и обзавестись новым другом. Удалось ли бездомным животным обзавестись семьей, узнала Виктория Сатдарова.
Виктория Сатдарова, корреспондент: «Знакомьтесь, это Фрост - озорная лайка, 4 года она живет в одном из реабилитационных центров Владивостока. Эти и десятки других животных представлены первые в Приморье на выставке бездомных собак. Все они привиты, здоровы и социально-адаптированы, осталось только найти хозяина».
И нашли. Семья Печёрских долгое время мечтала о собаке. А когда они узнали об этой выставке, не задумываясь поехали выбирать питомца.
Алёна Печёрская, жительница г. Владивосток: «Мы взяли замечательную собаку Россо, она немного худая, но мы её откормим и всё будет хорошо… (смех..)»
Опыт в устройстве такого мероприятия, говорят участники акции, мы переняли у Москвы. В столице и других крупных городах России подобные выставки проходят несколько раз месяц. В Приморье подошли к организации творчески. В фестивальном духе каждую собаку и ее историю представили гостям благотворительной акции.
Екатерина Кириллова, организатор выставки «Дорога домой»: «Все собаки были травмированы или выброшены, но чаще всего подобраны с улиц, после травм. Первоначально они попадают в клинику, там им оказывают помощь, далее, когда они здоровы или почти здоровы, мы их забираем в центр передержки».
Пока на Дальнем Востоке нет региональных приютов для бездомных животных и забота о травмированных собаках, кошках лежит на плечах благотворительных фондов. Во Владивостоке сегодня работают несколько реабилитированных центров. Каждый желающий может завести себе друга, но главное помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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