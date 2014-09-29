На Приморье надвигаются дожди и похолодание

Сегодня, 7 октября, над Японским морем располагается атмосферный фронт, облачность которого прикрывает южную половину края, здесь местами пройдёт небольшой дождь. Максимальные значения температур воздуха +18…+23 °С, на побережье +13…+17 °С, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Во Владивостоке сегодня увеличение облачности до значительной, во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха +14…+17 °С.

Предстоящей ночью к Приморью приблизится циклон с атмосферными фронтами, местами начнутся небольшие дожди. Днём фронты будут смещаться над краем, на большей территории пройдут дожди различной интенсивности. В конце дня фронтальные разделы сместятся на Японское море, на западе осадки прекратятся. За фронтами придёт очередная порция холода, температурный фон понизится на 1–4 градуса.

Во Владивостоке ближайшей ночью пасмурно, дождь усилится, сильный ветер сохранится. В утренние часы дождь задержится, но ветер стихнет. Днём дождь прекратится, и вновь усилится уже северо-западный ветер. Температурный фон однородный, +11…+13 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]