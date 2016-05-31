Дожди с грозами и сильным ветром несет китайский циклон в Приморье

Во Владивостоке сегодня днём погода с переменной облачностью и умеренным южным ветром. Воздух прогреется до +12…+15 °C. К концу дня погода ухудшится, усилится ветер, есть вероятность небольшого дождя.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", предстоящей ночью на юг Хабаровского края переместится китайский циклон, а над Приморьем будут смещаться его атмосферные фронты. На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности, и усилится ветер, на побережье порывы будут достигать 17–22 м/с. Не исключены грозы. Ночь облачная, фон минимальных температур +5…+10 °C, на северо-востоке до −2 °C. Днём фронты уйдут на восток, дожди постепенно прекратятся. Значения максимальных температур +8…+15 °C.

В столице Приморья ближайшая ночь снова будет дождливой и ветреной, но не холодной, +8…+10 °C. Утром дождь прекратится, ветер стихнет. Дневная температура воздуха станет на 2–3 градуса выше ночной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]