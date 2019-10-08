Что изменилось после изъятия из школьной программы предмета краеведения
Рубрика "Мнение": интервью с директором музея имени Арсеньева Виктором Шалаем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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