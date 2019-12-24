Более 100 объектов Владивостокской крепости объединяет в музей-заповедник
"Вести: Приморье. Интервью" с директором Приморского музея им. Арсеньева, директором музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктором Шалаем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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