В выходные в Приморье похолодает до 13 градусов мороза

В Приморье ожидается сильное и продолжительное похолодание. На край распространится отрог мощного сибирского антициклона. Осадков не ожидается, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным приморских синоптиков, в ночные часы будут преобладать отрицательные температуры воздуха, −1…−8 °C, в горных районах до −13 °C. Положительные температуры сохранятся лишь на южном побережье края, 0…+5 °C. Днём максимальная температура воздуха достигнет +6…+14 °C.

Понедельник ожидается не намного теплее выходных дней.

Во Владивостоке в выходные дни осадки исключены, но будет ветрено. Ночи опять станут холодными, минимальная температура воздуха понизится +3…+6 °C. Днём ясно и нежарко, максимальная температура воздуха не превысит +10…+13 °C, при сильном северо-западном ветре по ощущениям будет и того ниже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]