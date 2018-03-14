Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные дни в Приморье

4 ноября отмечается День народного единства, поэтому предстоящие выходные будут длиннее на один день.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", над Амурской областью и Китаем будет располагаться антициклон, а его отрог распространится на Приморский край. Осадков не предвидится, но антициклон принесёт похолодание. Ночью в субботу, при ясной погоде усилится выхолаживание воздуха, минимальные температуры воздуха понизятся до −1…−8 °С, в горных районах до −13 °С. На южном побережье теплее, 0…+5 °С. Днём не жарко, +5…+12 °С. В воскресенье в нижней тропосфере на юг Дальнего Востока сместится ложбина холода, температурный фон станет ещё на 2–3 градуса ниже чем в субботу. В последний выходной день ядро антициклона займёт более южное положение, а тропосферная ложбина холода уйдет на восток. Температурный фон начнёт повышаться.

Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. Ночи прохладные, температура воздуха понизится до +1…−2 °С. Днём в субботу +7…+10 °С. Воскресный день из-за сильного северо-западного ветра ожидается ещё холоднее субботы на 2–3 градуса. В понедельник ветер стихнет, и немного потеплеет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]