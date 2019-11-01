На севере Приморья выпал снег, что дальше ждать от погоды
На севере Приморья вновь выпал снег. Фото в редакцию "Вести: Приморье" прислали из поселка Восток. На них местный аэродром - весь в снегу. В эти минуты в Востоке ноль градусов.
По данным синоптиков, сегодня, 1 ноября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, на севере местами небольшие осадки (вероятность 80%). Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+10°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха +7...+9°C.
В предстоящую субботу осадков в Приморье не предвидится, но антициклон принесёт похолодание. Ночью в субботу, при ясной погоде усилится выхолаживание воздуха, минимальные температуры воздуха понизятся до −1…−8 °С, в горных районах до −13 °С. На южном побережье теплее, 0…+5 °С. Днём не жарко, +5…+12 °С.
В воскресенье в нижней тропосфере на юг Дальнего Востока сместится ложбина холода, температурный фон станет ещё на 2–3 градуса ниже чем в субботу.
В понедельник, 4 ноября, ядро антициклона займёт более южное положение, а тропосферная ложбина холода уйдет на восток. Температурный фон начнёт повышаться.
Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. Ночи прохладные, температура воздуха понизится до +1…−2 °С. Днём в субботу +7…+10 °С. Воскресный день из-за сильного северо-западного ветра ожидается ещё холоднее субботы на 2–3 градуса. В понедельник ветер стихнет, и немного потеплеет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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