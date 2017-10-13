В воскресенье погода даст небольшую передышку приморцам
В воскресенье, 27 октября, на Приморский край распространится гребень антициклона, на большей территории ожидается погода без осадков, лишь ночью местами на севере края осадки в виде мокрого снега ещё задержатся. Усилится ночное выхолаживание, −1…−6 °С, на южном побережье теплее, до +6 °С. Днём тропосферная ложбина холода покинет Приморье, и дневные температуры снова начнут повышаться,- сообщает "Примпогода".
Во Владивостоке в воскресенье без осадков. Ночь станет ещё холоднее, а день при ясной погоде потеплее на 1–3 градуса. Ветер стихнет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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