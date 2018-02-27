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Стало известно, когда циклон покинет Приморье окончательно

Стало известно, когда циклон покинет Приморье окончательно

В воскресенье, 27 октября, на Приморский край распространится гребень антициклона, на большей территории ожидается погода без осадков, лишь ночью местами на севере края осадки в виде мокрого снега ещё задержатся, собщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  primpogoda.ru

Усилится ночное выхолаживание, −1…−6 °С, на южном побережье теплее, до +6 °С. Днём тропосферная ложбина холода покинет Приморье, и дневные температуры снова начнут повышаться. Во Владивостоке в воскресенье без осадков. Ночь станет ещё холоднее, а день при ясной погоде потеплее на 1–3 градуса. Ветер стихнет.

Минушей ночью начавшиеся еще в пятницу осадки перешли в снег во многих районах Приморья. Правда, судя по прогнозам, снежный покров долго не продержится. Начало новой рабочей недели обещает быть по-октябрьски комфортным. 

Фото: Сергей Флоренцев, Уссурийск


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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