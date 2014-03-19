Пенсионный фонд перестал выдавать СНИЛС в формате «зеленой карточки»

Территориальные органы Пенсионного фонда России перестали выдавать страховые свидетельства в формате «зеленой карточки», - сообщает "Вести: Приморье". Это связано с изменениями в Федеральном законе от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете».

Как сообщает руководитель пресс-службы ОПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко, теперь СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета будет предоставляться в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой привычное страховое свидетельство. Все выданные ранее «зеленые карточки» при этом продолжат действовать, поэтому жителям края не нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда России для замены документа. В случае утери страхового свидетельства вместо него будет выдаваться уведомление нового образца.

В уведомлении указаны все сведения, которые отражены в настоящий момент в страховом свидетельстве: фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, пол, дата регистрации и непосредственно сам страховой номер лицевого счета.

При первичной регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданин может получить бумажную версию в территориальном органе Пенсионного фонда России или в МФЦ. Электронное уведомление доступно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, при условии, что гражданин уже зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

Отметим, что теперь при устройстве на работу граждане могут предъявлять СНИЛС в виде зеленой пластиковой карточки (если страховое свидетельство было выдано ранее) или уведомления (в бумажном или электронном виде).

Кроме этого в Личном кабинете гражданина реализован электронный сервис, который дает возможность без посещения территориального органа ПФР (клиентской службы) провести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность.

После авторизации гражданина на сайте ПФР проводится сверка анкетных данных, находящихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, и сведений, содержащихся в базе данных персонифицированного учета.

При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА. Для актуализации сведений необходимо выбрать соответствующие опции: «Обновить данные в ПФР» или «Обновить данные

в профиле ЕСИА».

В Приморском крае в системе индивидуального (персонифицированного) учета зарегистрировано свыше 2,7 миллионов граждан. Только за прошлый год было зарегистрировано свыше 37 тысяч человек, в текущем году – уже почти 70 тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]