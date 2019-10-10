Грандиозным концертом в краевой филармонии открылся 6-ой Фестиваль культур стран АТР. На главную сцену вышли хор и оркестр из Японии, а также коллективы Дальневосточного федерального университета — Академический хор под управлением Елены Петуховой и Народный хор «Покров». Программа фестиваля расписана на две недели.

До последней минуты он проверяет микрофоны и качество звука. От того, кто сидит за пультом, зависит многое - получит ли зритель полное представление о работе музыканта. Но главное — инструмент. Виолончели Ян Максин предан всю жизнь, в его руках она поет не только классику, и он поет вместе с ней.

Его образ — менестрель, шансонье, акын. Тот, кто под звучание струны высказывает свою душу.

Ян Максин, виолончелист (США): «Пою я с раннего детства. Пел еще до того, как стал играть на виолончели и поступал в школу при консерватории с песней Вахтанга Кикабидзе «По аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе...»

Судьба музыканта сложилась так, что учился он в Ленинграде, а закончил консерваторию в Нью-Йорке. Уже больше четверти века живет в США, гастролируя по всему миру. Выступает с симфоническими оркестрами, джазовыми и этническими группами, пишет авторскую музыку. Поет на двадцати языках, признавая, что над вокалом еще надо работать. На концерте во Владивостоке дуэт с ним составил приморский музыкант Игорь Петров.

Ян Максин, виолончелист (США): «Виолончель - такой инструмент, я могу играть на ней и как на рок-гитаре без каких-либо примочек, а могу сделать так, что она будет звучать, как один из народных инструментов, например, моринхуур. Из музыкантов люди, на которых я хотел бы быть похож, которые были моими музыкальными кумирами, это Гребенщиков и Стинг, которые сильно повлияли на мое музыкальное становление, так и на человеческую личность».

Ян признается: энергия, которую он получает от зрителей на концерте, аккумулируется, и в следующий раз он дарит ее уже людям в другом городе - своеобразная музыкальная эстафета. Тур Яна Максина по Дальнему Востоку и Сибири закончится в Москве. Возможно, он передаст частицу нашего фестиваля и на столичные сцены. А на приморской - его эстафету примет Идаки Шин, японский пианист-импровизатор.

Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии: «И конечно, не обходится без творческих сил самой филармонии — помимо Тихоокеанского симфонического оркестра принимают участие наши музыканты и наши вокалисты. Так, ансамбль «Вдохновение» под руководством Натальи Кривицкой представит новую программу с участием певцов в Малом зале, в камерной обстановке, для наших слушателей».

Завершится 6-ой Фестиваль культур стран АТР концертом солистов Сеульской оперы — вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром они исполнят арии Бизе, Верди, Чайковского и фрагменты известных оперетт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]