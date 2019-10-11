Мощный сибирский антициклон возьмет регион в осаду уже в пятницу. Ночные заморозки охватят большую часть края: от минус двух в западных районах до минус 13 в горных. Похолодает и вдоль всего побережья от Хасана до Самарги. На одной из самых северных метеостанций первые заморозки зафиксировали еще на прошлой неделе.

На восточных склонах Сихотэ-Алиня лето с осенью спорит. Несмотря на то, что это северное Приморье, Тернейский район, на здешних сопках пока еще преобладают зеленые цвета. Близость к морю сказывается. Но чем дальше от побережья, тем больше золотых красок, вплоть до коричневых. Небо в это время года в наших краях тоже особенное.

Нелля Аянка, начальник метеостанции в п.Терней: «Мы определяем общее количество облачности. Визуально.

- Ну, практически нет.

- Почему!? Ее много еще. Это много.

- А для меня это «практически нет».

- Здесь получается по ярусам общее количество облачности баллов 10. Перистая».

Каждые три часа на метеостанции — срок. Всего их восемь. В полночь, и так далее. Снимаются все показания и передаются в единый центр. На всех метеостанциях планеты это происходит единовременно. Метеорология должна работать как часы.

Пять тысяч лет человечество за солнцем наблюдает. Или немного больше, но точно известно - древние египтяне раньше всех в этом преуспели. Фараоны знали - это Великий Ра по небосклону ступает. И чем короче его путь - тем больше вокруг изменений. Жаль, не было у древних жрецов гелиографа - фиксировать движение солнца было бы легче. Чудо-прибор изобрели всего полтора столетия назад.

Максим Каленник, корреспондент: «Несмотря на век технологий и автоматизацию до сих пор продолжительность светового дня измеряет гелиограф. Самый точный и, пожалуй, самый красивый прибор на любой метеостанции».

Нелля Аянка, начальник метеостанции в п.Терней: «Протирать сухой ветошью. А когда мороз, снег очищать кисточкой и тряпочкой.

- У него такое название, я бы сказал, графское. Ему так и хочется сказать: «Здравствуйте, Ваше величество. У вас с ним особые отношения или нет?!

- Ну как вам сказать, ну наверное, особые».

Стеклянный шар собирает солнечный свет в один пучок и прожигает картонную ленту с часовыми линиями. Так и регистрируют продолжительность солнечного сияния. Осенью в Приморье оно куда ярче летнего, но всё короче с каждым днем.

Нелля Аянка, начальник метеостанции в п.Терней: «Октябрь, ну, вот стоит вроде погода теплая, но морозец уже раньше времени по идее. Минус почти два градуса была и почва почти минус два».

В Тернее, на побережье, первый мороз в этом году на две декады раньше случился. Обычно температура опускается ниже нуля здесь во второй половине октября.

- Гигрометр вот недавно поставили, подготовка к осенне-зимнему сезону. Сейчас будем наблюдать и делать сравнительные данные. Это прибор для измерения влажности. В его основе человеческий волос. Влажность в районе 40%, это нормально для человека.

Сибирский антициклон крадется к Приморью. Уже на этих выходных и до вторника он охватит весь край. Ночью в центральных районах - до минус восьми, в горах до тринадцати мороза.

Нелля Аянка, начальник метеостанции в п.Терней: «Метеоролог ко всему должен быть готов, для нас нет плохой погоды».

Солнце ускоряет свой бег по небосводу - на три минуты в сутки. И «его сиятельство» гелиограф ближайшие 77 дней в буквальном смысле «отжигать» все меньше будет.

Нелля Аянка, начальник метеостанции в п.Терней: «А не должен ли быть в календаре международный день гелиографа?!

- Знаете, лишний праздник для метеоролога не помешает! Как вам кажется, у гелиографа есть душа?

- Если одушевляют живую природу, то почему бы и нет?!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]