Хиты ХХ века. Так называется новая программа эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Невельского. В 11-ом сезоне знаменитый приморский коллектив вновь удивит публику необычными аранжировками любимых произведений.

Свой день рождения руководитель окрестра и режиссер Анатолий Якименко проводит на работе. Впереди — презентация новой концертной программы.

Анатолий Якименко, художественный руководитель и дирижёр оркестра МГУ им. Невельского: «Самое интересное, что будет - это со струнной группой. Наш оркестр еще не играл со струнной группой и решили провести такой эксперимент. Более такая мелодичность, оркестр более полно звучит».

Песни групп «Кино» и «Мумий Тролль», Игоря Крутого и Адриано Челентано. Произведения, которые исполнят, держат в секрете - хотят удивить публику. Однако название концерта - «Хиты ХХ века» — говорит само за себя.

Наталья Коршикова, музыкант: «Все песни в новой аранжировке, неожиданной, даже для нас. С точки зрения музыканта, нам было очень интересно поиграть песню «Единственная моя». Там есть, где себя проявить».

Популярность эстрадного оркестра МГУ Невельского за 11 концертных лет уже давно вышла за пределы края и страны. Музыканты успешно гастролируют по всему миру. И в плотном графике всегда находят время для совместных проектов с ГТРК «Владивосток». Коллектив стал визитной карточной телефестиваля «Человек и море».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]