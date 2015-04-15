Эстрадный оркестр МГУ им. Невельского открыл новый концертный сезон программой «Хиты 20 века»
Эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и струнной группы начал новый 11-й концертный сезон программой «Хиты 20 века». О премьерах сезона и музыкальных экспериментах рассказал в интервью "Радио России. Приморье" художественный руководитель и дирижёр оркестра Морского государственного университета Анатолий Леонидович Якименко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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