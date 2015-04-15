Новости Вести FM

Сегодня, 16:27
 

Эстрадный оркестр МГУ им. Невельского открыл новый концертный сезон программой «Хиты 20 века»

Эстрадный оркестр МГУ им. Невельского открыл новый концертный сезон программой «Хиты 20 века»

Эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и струнной группы начал новый 11-й концертный сезон программой «Хиты 20 века». О премьерах сезона и музыкальных экспериментах рассказал в интервью "Радио России. Приморье" художественный руководитель и дирижёр оркестра Морского государственного университета Анатолий Леонидович Якименко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря