Эстрадный оркестр МГУ им. Невельского открыл новый концертный сезон программой «Хиты 20 века»

Эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и струнной группы начал новый 11-й концертный сезон программой «Хиты 20 века». О премьерах сезона и музыкальных экспериментах рассказал в интервью "Радио России. Приморье" художественный руководитель и дирижёр оркестра Морского государственного университета Анатолий Леонидович Якименко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]