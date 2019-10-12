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Заряд мокрого снега накроет Владивосток (карта)

Заряд мокрого снега накроет Владивосток (карта)

Ночью и утром 14 октября большую часть Приморья накроет заряд дождя со снегом, мокрого снега и снега, который принесет с территории Китая. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт windy.com.

Во Владивостоке осадки в виде дождя начнутся поздней ночью 13 октября, а к 6 часов утра 14 октября столицу Приморья накроет заряд мокрого снегом интенсивностью 2 см за 3 часа. В Уссурийске также ожидается мокрый снег ( 2 см), в Арсеньеве, Чугуевке,  - 6 см, 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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