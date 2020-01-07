Новости Общество Происшествия

Сегодня, 00:43
 

Мощный снегопад накроет Владивосток через несколько часов (карта)

Мощный снегопад накроет Владивосток через несколько часов (карта)

Утром 7 января Владивосток накроет снегопад длиной в сутки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.tv.

Циклон со стороны Японского моря принесет осадки которые начнутся около 6 утра во вторник. Пик непогоды придется с 12 часов дня до 3 часов ночи 8 января. Всего ожидается выпадение около 10 см снега.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести