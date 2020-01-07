Мощный снегопад накроет Владивосток через несколько часов (карта)
Утром 7 января Владивосток накроет снегопад длиной в сутки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.tv.
Циклон со стороны Японского моря принесет осадки которые начнутся около 6 утра во вторник. Пик непогоды придется с 12 часов дня до 3 часов ночи 8 января. Всего ожидается выпадение около 10 см снега.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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