Мощный снегопад накроет Владивосток через несколько часов (карта)

Утром 7 января Владивосток накроет снегопад длиной в сутки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.tv.

Циклон со стороны Японского моря принесет осадки которые начнутся около 6 утра во вторник. Пик непогоды придется с 12 часов дня до 3 часов ночи 8 января. Всего ожидается выпадение около 10 см снега.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru