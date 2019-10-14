Во Владивостоке продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Новая для дальневосточной столицы практика — инициатива главы города Олега Гуменюка. Главная задача — привести улицы и придомовые территории в порядок. На уборку выходят чиновники, неравнодушные горожане и даже воспитанники детских садов.

Пока мамы согревают гостей напитками и подкармливают выпечкой, папы вовсю наводят порядок. Первым делом ремонт. Починка лавочек дело ответственное, поэтому работы под контролем главных экспертов.

Алексей Барсуков, папа воспитанника «Детского сада № 8»: «Пока с первой лавочки начали, потом еще в группе нужно будет подклеить, подкрасить».

На субботнике в восьмом детском саду собираются не только воспитанники. Их, к слову, 300 детей. Без преувеличения здесь весь микрорайон. Территория проходная, поэтому и занимаются благоустройством совместно.

Ирина Корпушева, мама воспитанника «Детского сада № 8»: «У меня сын выпустился из садика и, когда услышал, что мы идём в садик на субботник, он на «Ура»» воспринял. Мама, мы же красить будем! Я увижу своих воспитателей».

В игровой форме, да на собственном примере приучить детей к труду — вот главная задача. Причём в стенах этого дошкольного учреждения санитарная акция не ограничивается месяцем — здесь о чистоте заботятся круглый год. И большой осенний праздник лишь вершина айсберга.

Наталья Черных, заведующий МБДОУ «Детский сад № 8»: «Мы, как педагоги, родители на своём опыте показывают ,на сколько важно убирать, не сорить. Чем больше убирают, тем меньше потом сорят. Понимают, что бросать ничего нельзя, потому что самому же потом придется и убрать. Родители откликаются, и мы очень рады».

Дружной командой они проводят время с пользой для любимого города. Сейчас во Владивостоке активно продолжается месячник по благоустройству. Санитарная очистка территорий продлится до 27 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]