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Полицейские задержали жителя Владивостока, ограбившего почтальона

Полицейские задержали жителя Владивостока, ограбившего почтальона

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

В утреннее время женщина-почтальон принесла пенсию гражданке, проживающей на улице Тюменской во Владивостоке. В квартире к ней подошел пасынок пенсионерки, открыто похитил денежные средства, предназначенные для выдачи пенсии населению, и скрылся с места происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на УМВД России по городу Владивостоку, по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 36-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенные денежные средства частично изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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