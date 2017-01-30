Борис Кубай: Значительное потепление ожидается в Приморье к концу недели
К выходным в Приморье может потеплеть до +18 °С. Об заявил начальник Примгидромета Борис Кубай.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, на этой неделе начнётся перестройка синоптических процессов: ядро азиатского антициклона сместится к югу, а над северными районами Дальнего Востока станет смещаться циклон и перекроет заток холода на юг. Над Приморским краем сохранится гребень антициклона. Осадков не ожидается.
Первые два дня останутся холодными и ветреными. Но к середине недели Приморье окажется в тёплом секторе фронтальной зоны, северо-западные потоки поменяются на западные, тропосферная ложбина холода покинет край. Начнётся повышение температурного фона.
В ночные часы преобладающая температура воздуха составит +1…−6 °С, в горных районах в отдельные ночи −7…−12 °С, на южном побережье +2...+7 °С. Максимальные температуры в пределах +12...+19 °С.
Во Владивостоке на этой неделе погода порадует отсутствием осадков. С середины недели ветер ослабеет. Температурный фон начнёт повышаться. К концу недели станет теплее на 5–7 градусов относительно первых двух дней. Фон минимальных температур +5…+9 °С, максимальных +12…+15 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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