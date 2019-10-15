Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря увеличить в два раза выплаты для учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы "Сельский учитель". Ответственными за выполнение этого поручения назначены премьер-министр, министр здравоохранения и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Съемочная группа программы «Вести: Приморье» отправилась в Терней, чтобы увидеть, чем живут отдаленные школы Приморья и как там работают молодые учителя.

Ирина Витальевна три десятка лет в тернейской школе работает, и уже восемь из них - директором. В её команде 415 учащихся и еще 50 — учителя и технический персонал.

Не каждая школа может похвастаться инклюзивным классом.

Ирина Зернова, директор Тернейской школы: «Да, у нас такой есть. Он работает у нас в течение пяти лет. И там занимаются дети, с удовольствием. Это большое спасибо нашим учителям. Я поражаюсь вот этому мужеству их и стараниям».

Ивану - 26. Два года назад переехал в Терней из Кировского района. В две смены преподает физкультуру, а после занятий - спортивные секции по интересам, для всех желающих.

Иван Меньшиков, учитель физкультуры Тернейской школы: «Я им больше показываю и они смотрят на меня, тянутся, чтобы быть выше и лучше меня».

Биология, восьмой класс. Преподаватель - Виктория Николаевна.

Виктория Гетун, учитель химии и биологии Тернейской школы: «Закончила Уссурийский педагогический, закончила, там поработала год химиком в лаборатории, а потом приехала сюда. Вернулась, потому что в городе не могла найти учителем работу. И не пожалела, что вернулась в родной район».

Как молодой специалист Виктория к зарплате получает доплату, а два года назад, когда устраивалась в тернейскую школу, получила подъемные. Жилье пока служебное. На своем опыте знает, что властям необходимо делать, чтобы учитель стремился в сельской школе работать.

Виктория Гетун, учитель химии и биологии Тернейской школы: «Ну, и зарплата чтобы была нормальная. Наставник, наверное нужен, потому что первый год мне было очень сложно. Предыдущая учитель химии, Вера Петровна, она мне очень помогала. Если бы ее не было, было бы очень сложно».

Поручение из Кремля: с 1 декабря размер выплат участникам программы «Сельский учитель» в ДВФО увеличить в два раза. За его выполнение ответственны премьер-министр, министр здравоохранения и лично губернатор Приморья. На единовременные выплаты смогут рассчитывать учителя прибывшие, переехавшие на работу в села, поселки рабочие и поселки городского типа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]