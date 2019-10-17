В единственной школе Тернея мечтают о ремонте. Несколько лет назад обновили фасад и установили пластиковые окна. Но после череды тайфунов вмешательство строительных бригад требуется в двух больших залах - актовом и спортивном. В первом, кроме праздников, собирается местное школьное правительство, а во втором, после уроков физкультуры все желающие занимаются в спортивных секциях.

Знакомьтесь! Это, ни много ни мало, правительство! Оно организовалось в Тернейской школе. В кабинете министров 17 человек и, конечно же, у него есть свой президент. Его тайным голосованием, всей школой выбирали.

Иван Шульженко, президент Тернейской школы: «Я предложил сам свою кандидатуру. И меня поддержали друзья. Поставили меня и говорят: «Ваня, ты осилишь»».

Максим Каленник, корреспондент: «В актовом школы Тернейской школы заседает самое настоящее правительство. Несмотря на то, что учебный год продолжается всего второй месяц, проблемных вопросов накопилось уже достаточно».

Романова Ирина, заместитель президента по культмассовой работе Тернейской школы: «Самые главные и наболевшие вопросы по культуре?

- Не хватает времени. Вот не хватает времени и всё. Нет, с культурой всё хорошо».

К сожалению, этого не скажешь про актовый зал, где проходят все школьные праздники. Полы давно серьезно просели и требуют полной замены. Сразу за стенкой - спортзал. В нём тоже не все гладко.

Ивану - 26 лет. Два года назад он приехал в Терней из Кировского района. Говорит, что зимы здесь теплее.

Иван Меньшиков, учитель физкультуры Тернейской школы: «Очень хочу, чтобы сделали ремонт в спортзале, так работать невозможно».

Александрина Стативкина, учениц Тернейской школы: «Зал очень старый, очень холодные батареи даже зимой, чуть теплые. Мы в кофтах сидим. Занимаемся, как обычно, бегаем, прыгаем».

Но физкультуру никто не отменял, а после второй смены здесь занимаются в спортивных секциях.

Ирина Зернова, директор Тернейской школы: «О ремонте зала мы мечтаем в течение восьми лет. Все документы, которые необходимо было сделать, мы сделали, через «Госуслуги» все провели, осталось только дождаться денег. Необходимо 4 миллиона, чтобы отремонтировать эти здания».

С 8 утра до 9 вечера в актовом и спортивном залах шумно. В школе верят, что деньги на их ремонт найдутся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]