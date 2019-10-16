Юлия Шкробот: "Сети ливневой канализации Владивостока находятся в не очень хорошем состоянии"
"Вести: Приморье. Интервью" с начальником отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства города Владивостока Юлией Шкробот.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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