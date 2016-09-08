Во Владивостоке завершаются выплаты компенсаций по ЧС для жителей микрорайона Спутник. Почти все, из тех, кто пострадал от наводнения во время августовских ливней, уже получили деньги. Главная задача на сегодня - восстановить жилье до наступления зимы.

Оформить три акта по каждому адресу - простая задача лишь на первый взгляд. На деле же специалистам администрации города, которые входили в оценочную комиссию пришлось описывать все, что унесла большая вода на Спутнике — урожай, подсобное хозяйство, постройки и жилье.

Владимир Шумсков, житель микрорайона Спутник: «Члены комиссии, мало того, что они писали в каждом пакете по 5-6 страниц, пакет документов надо составить, они же еще выслушивали горе и беды, которые им жители выговаривали».

Была рассмотрена почти тысяча заявлений от пострадавших. Чтобы работа проходила быстрее, оперативный штаб разместили в здании местного ТОСа. Также активисты помогали комиссии искать адреса и оценивать ущерб.

Председатель территориального общественного самоуправления Елена Холявко также оказалась в числе пострадавших. Как вода обступала участок, помнит словно это было вчера. Большая волна унесла урожай и зашла в дом. Главная задача на сегодня — восстановить все до того, как столбик термометра упадет ниже нуля.

Елена Холявко, председатель ТОС «Спутник Владивостока»: «Уже подняли на первом этаже полы. Муж как раз вот поехал за плитами. Мы будем участок перед домом поднимать. Естественно люди сейчас стараются перед зимой сделать хоть какой-то минимальный ремонт, чтобы войти в зиму с теплыми полами».

Две трети обратившихся на сегодняшний день компенсации уже получили. 100 тысяч рублей за полную утрату имущества, 50 тысяч — за частичную и 10 тысяч за урожай. Всего на компенсации пострадавшим во время августовских ливней выплатили из резервного фонда бюджета города почти 13 млн. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru