Новости Общество Экономика Происшествия Видеорепортаж

Вчера, 17:00
 

Во Владивостоке завершаются выплаты компенсаций по ЧС для жителей микрорайона Спутник. Видеорепортаж Дарьи Орловой

Во Владивостоке завершаются выплаты компенсаций по ЧС для жителей микрорайона Спутник. Почти все, из тех, кто пострадал от наводнения во время августовских ливней, уже получили деньги. Главная задача на сегодня - восстановить жилье до наступления зимы.

Оформить три акта по каждому адресу - простая задача лишь на первый взгляд. На деле же специалистам администрации города, которые входили в оценочную комиссию пришлось описывать все, что унесла большая вода на Спутнике — урожай, подсобное хозяйство, постройки и жилье.

Владимир Шумсков, житель микрорайона Спутник: «Члены комиссии, мало того, что они писали в каждом пакете по 5-6 страниц, пакет документов надо составить, они же еще выслушивали горе и беды, которые им жители выговаривали».

Была рассмотрена почти тысяча заявлений от пострадавших. Чтобы работа проходила быстрее, оперативный штаб разместили в здании местного ТОСа. Также активисты помогали комиссии искать адреса и оценивать ущерб.

Председатель территориального общественного самоуправления Елена Холявко также оказалась в числе пострадавших. Как вода обступала участок, помнит словно это было вчера. Большая волна унесла урожай и зашла в дом. Главная задача на сегодня — восстановить все до того, как столбик термометра упадет ниже нуля.

Елена Холявко, председатель ТОС «Спутник Владивостока»: «Уже подняли на первом этаже полы. Муж как раз вот поехал за плитами. Мы будем участок перед домом поднимать. Естественно люди сейчас стараются перед зимой сделать хоть какой-то минимальный ремонт, чтобы войти в зиму с теплыми полами».

Две трети обратившихся на сегодняшний день компенсации уже получили. 100 тысяч рублей за полную утрату имущества, 50 тысяч — за частичную и 10 тысяч за урожай. Всего на компенсации пострадавшим во время августовских ливней выплатили из резервного фонда бюджета города почти 13 млн. рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала:

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря