В Уссурийске сегодня рыбный день. Эстафетные «лососи» дальневосточного кета-марафона добрались до южного Приморья. Проект Всемирного фонда дикой природы придумали, чтобы привлечь внимание к проблемам воспроизводства красной рыбы.

Не паровоз, кета вперед полетит! По проспекту Блюхера, с остановкой в сельхозакадемии. А пока колонны только формируются. И молодёжь рассуждает, как лососёвых спасать.

Девчонка: «Мы можем другую рыбу есть!»

Ольга Катренко: «Глупости! Мы должны есть лосося, но не должны убивать его на подходах к тем местам, где он нерестится! Вы природную суть-то должны понимать. Кто педагог?»

Географ, Светлана Викторовна, не смущаясь, тему подхватывает: «Она на грани исчезновения, но должны быть выходы».

Автор: «На грани исчезновения мы с вами, как люди, которые перестают есть рыбу, живя на Дальнем Востоке».

И учителя, журналисты, экологи это понимают. Но кета-марафоны о другом.

Как только лес исчезает из поймы реки, лососю невозможно нереститься.

Лесорубы чёрные, браконьеры гадкие. Кто ж еще лососю вредит? Ответы ищем прямо по пути, на плакатах: «Губят рыбу так и сяк: где поштучно, где — косяк».

Дмитрий Лынов, студент 4 курса Приморской государственной сельхозакадемии: «Лосось - в первую очередь еда и очень вкусная еда. И хочется, чтобы лов этой рыбы был довольно-таки ответственным, чтобы сохранить его для потомков».

Внутренний двор академии. Квинтэссенция кета-марафона: умные студенты и маленькая лекция Даниила Титова из Всемирного фонда дикой природы. Проблема в квотах на промышленный вылов.

Даниил Титов, руководитель отдела по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала ВФДП: «Сейчас квотирование производится на основании данных о вылове, чем больше выловили рыбаки, предприятия промышленные, тем больше они получат квоту, тем меньше рыбы доходит до нерестилищ».

Экологи бьются за снижение квоты и научный подход, чтобы красная рыба свободно шла в реки метать икру. А пока мониторинг летнего и осеннего хода кеты показывает полупустые нерестилища в бассейне Амура. Значит через 4 года жизненного цикла и защищать будет некого...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]