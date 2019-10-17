"Дети скучают": во Владивостоке нашлась хозяйка "секача", разгуливающего по улицам города

Крупный кабан отправился на экскурсию по дальневосточной столице. Накануне животное видели в разных районах города: на Народном проспекте и Военном шоссе. Кабан спокойно путешествовал по проезжей части, тротуарам и газонам, совершенно не опасаясь людей. Мы провели свое расследование и оказалось, что кабанчик домашний. Журналистам "Вести: Приморье" удалось выйти на хозяйку необычного «путешественника». Оказалось, что зовут его Свин-Свин. Это декоративный кабан, и опасности для людей он не представляет.

Александра, хозяйка Свин-Свина: «Этот кабан гуляет постоянно на свободном выгуле. По городу первый раз, по частному сектору каждый день. И каждый день возвращается домой. Только вчера как ушел и до сих пор не вернулся. Очень хочется его увидеть. Дети скучают».

Хозяйка очень надеется на помощь неравнодушных очевидцев. Женщина предоставила свой номер телефона — +7 902 488 42 83 - по нему можно сообщить о местоположении потерявшегося питомца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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