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"Дети скучают": во Владивостоке нашлась хозяйка "секача", разгуливающего по улицам города

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Крупный кабан отправился на экскурсию по дальневосточной столице. Накануне животное видели в разных районах города: на Народном проспекте и Военном шоссе. Кабан спокойно путешествовал по проезжей части, тротуарам и газонам, совершенно не опасаясь людей. Мы провели свое расследование и оказалось, что кабанчик домашний. Журналистам "Вести: Приморье" удалось выйти на хозяйку необычного «путешественника». Оказалось, что зовут его Свин-Свин. Это декоративный кабан, и опасности для людей он не представляет.

Александра, хозяйка Свин-Свина: «Этот кабан гуляет постоянно на свободном выгуле. По городу первый раз, по частному сектору каждый день. И каждый день возвращается домой. Только вчера как ушел и до сих пор не вернулся. Очень хочется его увидеть. Дети скучают».

Хозяйка очень надеется на помощь неравнодушных очевидцев. Женщина предоставила свой номер телефона — +7 902 488 42 83 - по нему можно сообщить о местоположении потерявшегося питомца.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Люблюшашлык / Сегодня, 12:35
    № 1  
     

    Мужики!!! ШАШЛЫК ПО ГОРОДУ ХОДИТ!!! ЭЙ, УЗБЕКИ-ТАДЖИКИ-ДЕТИГОР!!! ЛОВИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСО!!! А БАБЕ ШТРАФ ВПАЯТЬ!!! СВИНЬЯ ПО ГОРОДУ НА ГАЗОНАХ ГАДИТ!

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