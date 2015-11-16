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Тело с клыками осталось лежать на трассе после ДТП

Тело с клыками осталось лежать на трассе после ДТП

В районе Штыково на трассе произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Участниками аварии стали малолитражка и дикое животное. Отмечается, что дикий зверь внезапно выбежал на дорогу. В ночи водитель не успел затормозить. Кабан от удара получил травмы несовместимые с жизнью.

Малолитражка оказалась разбитой.

«Самое интересное и ОСАГО не будет, хотя кабан собственность государства и тушку заберут, как бы ещё и протокол не накотали», «Чёт, кабана жалко», Ща ещё и выпишут 30000», «Жалко животинку», отметили в комментариях.

 

Видео @dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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