Житель Владивостока повстречал "хозяина леса" на Шаморовской трассе
12 сентября автолюбитель двигался по Шаморовской трассе, и не немного не доезжая до развязки повстречал дикого кабана, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. К счастью, водитель успел притормозить.
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"В районе Яблоневая-Шевченко на дорогу выбежал дикий хрюнь, видимо желал прокатиться на капоте с ветерком...",- рассказывает очевидец.
В последнее время дикие кабаны довольно часто встречаются в пригороде Владивостока.
"Час назад там двух таких видели", "Два года назад на Шаморовской трассе задели большого кабана, хорошо скорость около 40 км в час всего была", - делятся подписчики паблика.
Так что водителям следует быть аккуратнее, особенно в ночное время.
"Кабаны, барсуки и прочие хозяева леса часто по ночам через дорогу бегают", "Бывают разные "пешеходы"... Лесной народ", - комментируют пользователи Сети.
Видео - dps_vl
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