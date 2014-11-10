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Житель Владивостока повстречал "хозяина леса" на Шаморовской трассе

Житель Владивостока повстречал "хозяина леса" на Шаморовской трассе

Источник фото: Скрин видео

12 сентября автолюбитель двигался по Шаморовской трассе, и не немного не доезжая до развязки повстречал дикого кабана, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. К счастью, водитель успел притормозить. 

"В районе Яблоневая-Шевченко на дорогу выбежал дикий хрюнь, видимо желал прокатиться на капоте с ветерком...",- рассказывает очевидец.

В последнее время дикие кабаны довольно часто встречаются в пригороде Владивостока.

"Час назад там двух таких видели", "Два года назад на Шаморовской трассе задели большого кабана, хорошо скорость около 40 км в час всего была", - делятся подписчики паблика.

Так что водителям следует быть аккуратнее, особенно в ночное время. 

"Кабаны, барсуки и прочие хозяева леса часто по ночам через дорогу бегают", "Бывают разные "пешеходы"... Лесной народ", - комментируют пользователи Сети.

 

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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