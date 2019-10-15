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Осталась одна полоса: Серьезное ДТП произошло в районе Штыково

Осталась одна полоса: Серьезное ДТП произошло в районе Штыково

Источник фото: скрин видео dps_vl

Серьезное ДТП произошло в районе Штыково. На трассе столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». Одна из машин осталась лежать на боку.

Детали аварии уточняются.

«Не было нормальной дороги, все спокойно ехали но были очень недовольны качеством, писали гневные посты, вопрошали. Теперь дорога есть, лежат на крышах и валяются в кюветах, нашим людям не так просто угодить», «Как они это делают?», «Ехать медленнее надо, тогда все нормально будет. Когда сам черт с ним, а вот люди страдают которые нормально едут, это да.», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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