В Находке у ребенка застряла нога в ливневой решетке
Днем 16 октября в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, о том, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из «ливневки». Стопа девочки застряла в решетке и взрослые, как ни пытались, помочь не смогли.
По вызову прибыли два спасателя дежурной смены Находкинского поисково-спасательного отряда.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, на «операцию по освобождению» ушло 12 минут. С применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) спасатели раздвинули прутья решетки. Девочка вытащила ногу. Осмотр показал, что медицинская помощь ребенку не требуется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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