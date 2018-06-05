Нога мальчишки застряла в бетонной конструкции, последствия могли быть печальными
В Дальнегорском районе Приморья спасатели МЧС оказали помощь ребенку, нога которого застряла в бетонной конструкции, сообщают «Вести:Приморье».
В селе Сержантово Дальнегорского округа дети играли возле теплотрассы. В ходе игры один из мальчишек при прыжке провалился и застрял ногой в бетонной конструкции теплотрассы. Нога ребенка оказалась придавлена и заблокирована арматурой так, что самостоятельно справиться дети и взрослые не могли, обратились за помощью к спасателям.
По поступившему сообщению, незамедлительно в Сержантово выехала дежурная смена спасателей ПСП (Рудная Пристань) Находкинского отряда МЧС России.
Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно деблокировали пострадавшего и передали специалистам скорой помощи, пожелав парнишке скорейшего выздоровления, отметили в пресс-службе ведомства.
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