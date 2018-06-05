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В Приморье спасателям пришлось деблокировать водителя из перевернувшейся фуры

В Приморье спасателям пришлось деблокировать водителя из перевернувшейся фуры

Фото: ФГКУ "ДВРПСО МЧС России"

Днем 6 ноября в районе села Мономахово Дальнегорского городского округа произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России". По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, автомобиль опрокинулся, водителя зажало в кабине. Для оказания помощи пострадавшему, на место происшествия прибыли спасатели подразделения «Рудная Пристань» Находкинского отряда МЧС.

«Положение зажатого в покореженной кабине, травмированного водителя было достаточно сложным.  Более часа ушло на то, чтобы деблокировать его, не причинив дополнительного вреда, - рассказали спасатели МЧС. - Работали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ), очень аккуратно». 

Пострадавший был передан специалистам «скорой помощи».

Спасатели МЧС призывают водителей быть более осторожными, с наступлением холодов на дорогах становиться скользко и опасно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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