В Приморье спасателям пришлось деблокировать водителя из перевернувшейся фуры
Днем 6 ноября в районе села Мономахово Дальнегорского городского округа произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России". По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, автомобиль опрокинулся, водителя зажало в кабине. Для оказания помощи пострадавшему, на место происшествия прибыли спасатели подразделения «Рудная Пристань» Находкинского отряда МЧС.
«Положение зажатого в покореженной кабине, травмированного водителя было достаточно сложным. Более часа ушло на то, чтобы деблокировать его, не причинив дополнительного вреда, - рассказали спасатели МЧС. - Работали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ), очень аккуратно».
Пострадавший был передан специалистам «скорой помощи».
Спасатели МЧС призывают водителей быть более осторожными, с наступлением холодов на дорогах становиться скользко и опасно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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