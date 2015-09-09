В Приморье спасли рыбака, у которого лопнула надувная лодка
22 июня в бухте Рудная Дальнегорского городского округа у рыбака-любителя лопнула по шву надувная лодка и он начал тонуть, - сообщает "Вести: Приморье" .
В 15.20 были экстренно направлены спасатели поисково-спасательного подразделения из посёлка Рудная Пристань Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
В 15.40 пострадавший мужчина 1955 года рождения был снят с рыболовного буя и в 15.50 был доставлен на берег в удовлетворительном состоянии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, пострадавшему была оказана первая помощь и он передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
На происшествие были задействованы 5 человек и 2 единицы техники в том числе 1 плавсредство, от МЧС России 2 человека и 1 плавсредство.
Комментировать: