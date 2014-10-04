Пять человек спасали тонувшую в бухте Патрокл женщину

Во Владивостоке, в районе бухте Патрокл едва не случилась трагедия, сообщают «Вести:Приморье».

5 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение от очевидца о том, что женщина 1979 года рождения пошла купаться в бухте Патрокл Владивостокского городского округа, уплыла далеко от берега и стала звать на помощь.

Для поиска и спасения на воде была направлена группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России.

Спасатели нашли женщину и доставили на берег. Состояние здоровья удовлетворительное, от медицинской помощи спасённая отказалась.

К реагированию было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 плавсредство, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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