Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:20

Пять человек спасали тонувшую в бухте Патрокл женщину

Пять человек спасали тонувшую в бухте Патрокл женщину

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке, в районе бухте Патрокл едва не случилась трагедия, сообщают «Вести:Приморье».  

5 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение от очевидца о том, что женщина 1979 года рождения пошла купаться в бухте Патрокл Владивостокского городского округа, уплыла далеко от берега и стала звать на помощь.

Для поиска и спасения на воде была направлена группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России.

Спасатели нашли женщину и доставили на берег. Состояние здоровья удовлетворительное, от медицинской помощи спасённая отказалась.

К реагированию было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 плавсредство, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме