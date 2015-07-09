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Водителя микрогрузовика зажало в кабине в ДТП на 2-й Речке (видео)

Водителя микрогрузовика зажало в кабине в ДТП на 2-й Речке (видео)

Источник фото: скрин видео

Утро среды 27 мая началось с происшествия для водителей микрогрузовика и грузовика, сообщают «Вести:Приморье». 

В районе 2-й речки перед мостом произошло серьезное ДТП. Есть пострадавший. Водителя микрогрузовика зажало в кабине. На кадрах видео, опубликовано в instagram dps.control, видно, спасателям пришлось его деблокировать. На место происшествия прибыла скорая. 

Подробности выясняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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