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Кабина превратилась в гармошку: Водитель грузовика влетел в большегруз (видео)
В Уссурийске в районе улицы Воровского водитель микрорузовика влетел в большегруз, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, как очевидцы пытаются помочь водителю микрогрузовика.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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