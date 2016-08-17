Пробка собирается: Водитель микрогрузовика не вписался в поворот и снес леера

Авария произошла в Первомайском районе Владивостока. Водитель микрогрузовика не вписался в поворот и на скорости влетел в леера. Ограждение остановило автомобиль. Водителю удалось избежать выезда на «встречку», сообщают «Вести:Приморье».

Водитель двигался в направлении Русского острова. В районе улицы Героев Тихоокеанцев машину стало заносить. По предварительной версии полицейских, которые прибыли на место ДТП, мужчина не выбрал безопасную скорость движения на мокрой дороге. Машину закрутило и откинуло на леера.

– В ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса, проезжающий мимо, остановился, чтобы помочь автомобилисту,– прокомментировали в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Владивостоку.

Из-за аварии в направлении улицы Катерной образовалась пробка. Водителю, скорее всего, придется оплатить ущерб, нанесенный имуществу города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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