Во Владивостоке водитель микрогрузовика снес светофор

Авария произошла на перекрестке Океанского проспекта и Семеновской в районе «Изумруда». Как сообщили в городской пресс-службе ГИБДД, Isuzu Elf, по предварительной информации, двигался в направлении Суханова и на повороте задел светофор у дома № 30 на Семеновской. В результате ДТП устройство упало и повисло на кабеле.

Водитель с места аварии скрылся, однако вскоре его отыскали сотрудники ГИБДД. Правонарушителем оказался мужчина 1971 года рождения. Он рассказал, что не почувствовал какого-либо удара, поэтому и покинул место происшествия. Теперь ему грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что к перекрестку уже направили специалистов для ремонта светофора. К водителю микрогрузовика будут предъявлены финансовые претензии. Ему выставят счет за поврежденное имущество. По предварительной информации, ущерб оценивается в 15 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru