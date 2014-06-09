Во Владивостоке водитель микрогрузовика снес светофор
Авария произошла на перекрестке Океанского проспекта и Семеновской в районе «Изумруда». Как сообщили в городской пресс-службе ГИБДД, Isuzu Elf, по предварительной информации, двигался в направлении Суханова и на повороте задел светофор у дома № 30 на Семеновской. В результате ДТП устройство упало и повисло на кабеле.
Водитель с места аварии скрылся, однако вскоре его отыскали сотрудники ГИБДД. Правонарушителем оказался мужчина 1971 года рождения. Он рассказал, что не почувствовал какого-либо удара, поэтому и покинул место происшествия. Теперь ему грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что к перекрестку уже направили специалистов для ремонта светофора. К водителю микрогрузовика будут предъявлены финансовые претензии. Ему выставят счет за поврежденное имущество. По предварительной информации, ущерб оценивается в 15 000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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